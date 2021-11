I Simpson: lo showrunner non ha idea di quando potrà finire la serie

Lo showrunner de I Simpson, Al Jean, parlando con Comicbook.com si è espresso sulla possibilità o meno che la serie animata possa finire, e, secondo le sue parole non c’è ancora un’idea precisa, né si sa precisamente quanto il popolarissimo cartone possa durare.

Ecco le parole di Al Jean:

Non è mai stata una questione di cifra tonda, ed ogni rinnovo si fa sulle due stagioni, perché viene difficile ragionare sulla stagione singola nel campo dell’animazione. Per ora si sa che andremo fino alla 34esima stagione, e non mi sorprenderei se arrivassimo alla 36esima o alla 38esima. Ci sono diversi fattori che possono influenzare questa decisione, ma al momento possiamo andare avanti.