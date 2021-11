Android Auto 7.1: Google prova a sistemare i problemi con Telegram

Android Auto 7.1 ha l'obiettivo di sistemare dei problemi con la piattaforma di Telegram, per via di diversi report secondo i quali non tutto funziona a dovere.

Diversi report degli utenti, nel corso degli ultimi mesi, hanno segnalato dei problemi con Telegram per quel che riguarda Android Auto. Si parla nello specifico di una feature dei comandi vocali per qualche motivo non funzionante, a dirla tutta si tratta di un compito alquanto basilare, ma per via di un bug non risultava possibile inviare dei messaggi.

Il processo di Android Auto veniva avviato correttamente, ma per qualche motivo si fermava in un punto non previsto, finendo per bloccare l’invio dei contenuti come chiesto dagli utenti, nonostante risultasse comunque possibile rispondere a dei messaggi.

Per fortuna, l’aggiornamento Android Auto 7.1, come spiegato dal team di Android e ripreso da 9to5Google dovrebbe finalmente aver sistemato il problema, almeno stando alla compagnia. C’è infatti da specificare che la situazione è però per il momento ancora alquanto ambigua, visto che le segnalazioni non si sono apparentemente arrestate.

Staremo a vedere in che modo la situazione si evolverà, considerando che un bug semplice sta all’effettivo limitando di molto l’esperienza degli utenti che sfruttano le potenzialità di Telegram attraverso la voce con Android Auto, un numero non indifferente considerando il bacino di utenza dell’app di messaggistica.