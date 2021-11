Spider-Man: No Way Home – Il nuovo poster rivela l’uscita anticipata al 15 dicembre

Dal 15 dicembre sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane il film Spider-Man: No Way Home, così come rivela il nuovo poster.

Arriverà in Italia il 15 dicembre il film Spider-Man: No Way Home, così come è stato rivelato dal nuovo poster del lungometraggio che mostra, oltre al tessiragnatele di Tom Holland, anche il Doctor Strange interpretato da Benedict Cumberbatch.

Qui sotto trovate il nuovo poster di Spider-Man: No Way Home.

Per quanto riguarda Spider-Man: No Way Home, il film riprende le vicende che hanno concluso il secondo capitolo cinematografico, con l’identità di Spider-Man rivelata, e Peter Parker che deve fare i conti con questa cosa, e con l’accusa di aver ucciso Mysterio. Per fare in modo che l’intero Mondo dimentichi l’identità di Spider-Man, Peter Parker (Tom Holland) si rivolgerà a Doctor Strange (interpretato da Benedict Cumberbatch).

Nel film non mancheranno Marisa Tomei nei panni di zia May, Zendaya nel ruolo di MJ, e ci sarà anche il ritorno in un film dedicato a Spider-Man di Alfred Molina nei panni di Octopus. Mentre molto si vocifera riguardo alla possibile presenza degli ex Spider-Man Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Ecco la sinossi ufficiale: