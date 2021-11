Rick and Morty: ecco il nuovo corto Samurai & Shogun

Su Adult Swim è stato pubblicato il nuovo corto Rick and Morty Samurai & Shogun, con i due protagonisti nell'antico Giappone.

Adult Swim ha pubblicato un nuovo episodio di Rick and Morty dedicato al filone Samurai & Shogun, con i due personaggi protagonisti della serie TV che si danno da fare in un’epoca remota del Giappone. L’episodio fa parte delle iniziative dell’Adult Swim Festival, ed è disponibile su YouTube.

Ecco il nuovo corto di Rick and Morty su Samurai & Shogun.

Anche in questo caso l’omaggio fa riferimento a Lone Wolf and Cub, con Samurai Rick che difende Shogun Morty.

Il primo episodio su Rick and Morty Samurai & Shogun era stato pubblicato da Adult Swim un anno e mezzo fa, riscuotendo grande successo. A realizzare questo nuovo corto è stato Kaichi Sato, che ha lavorato assieme allo Studio Deen, conosciuto per il suo lavoro su Ranma 1/2, tra le altre cose. Mentre il produttore esecutivo è stato Maki Terashima-Furuta. Le voci originali del corto sono quelle di Youhei Tadano come “Rick WTM72”, e di Keisuke Chiba che ha fatto “Shogun Morty”.

Ricordiamo che la sesta stagione di Rick and Morty arriverà nel 2022, mentre il finale della quinta stagione è uscito su Adult Swim a settembre con una puntata di ben un’ora di durata.