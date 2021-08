Rick and Morty 5: il finale arriverà a settembre e durerà un’ora

Interessanti notizie arrivano per tutti gli appassionati di Rick and Morty, considerando che il finale di Rick and Morty 5 arriverà negli Stati Uniti su Adult Swim il 5 settembre, e durerà un’ora. Fino ad ora sono stati lanciato otto episodi, che verranno completati con il finale da un’ora di settembre.

Questo è il promo dedicato al finale di Rick and Morty 5, che mostra i soliti giochi temporali ed una bizzarra ruota.

Adult Swim qualche tempo fa ha lanciato il primo episodio di Rick and Morty 5 direttamente su YouTube (anche se in Italia la puntata non può essere vista), permettendo così a tutti gli appassionati di accedere in maniera semplice ed immediata al lancio della nuova stagione.

Il finale di Rick and Morty 5 da un’ora completerà i dieci episodi della quinta stagione, si tratta della prima volta che un episodio viene lanciato un mese dopo l’uscita dell’ultima puntata, ed è anche la prima volta che un episodio di Rick and Morty durerà ben un’ora. Adult Swim ha ordinato complessivamente settanta episodi dopo il rinnovo della serie nel 2018.

In Italia le prime quattro stagioni di Rick and Morty si possono vedere sulla piattaforma streaming Netflix. Ricordiamo che la serie animata è nata come parodia di Ritorno al Futuro.