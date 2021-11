Adult Swim Festival 2021 dal 12 al 13 novembre: la line-up e tutti i dettagli

Oggi e domani, il 12 ed il 13 novembre, si svolgerà l‘Adult Swim Festival 2021, che vedrà una serie di personaggi celebrare delle giornate dedicate al blocco televisivo di Cartoon Network che è dedicato a cartoni animati per adulti divenuti cult.

Questo è il video promo dell’Adult Swim Festival 2021 che si potrà seguire sul canale YouTube di Adult Swim.

Diversi sono i talenti musicali che si esibiranno il 12 e 13 novembre (tra cui 21 Savage, Flying Lotus, Lil Baby), e verrà inoltre lanciato in anteprima il video dei Run the Jewels con la canzone Never Look Back (che è stato diretto da John Hillcoat), e ci sarà anche una parte del festival dedicata a Rick and Morty, con un watch party tutto riservato alla più esilarante serie proposta da Adult Swim. Ci saranno diversi watch party dedicati a serie popolari come Tuca & Bertie, Birdgirl, Teenage Euthanasia, Robot Chicken ed altre.

Tra gli eventi da mettere in evidenza ce ne sarà anche uno dedicato a Blade Runner: Black Lotus che incontra Blackout 2022 & Blade Runner 2049, con la messa in onda in anteprima di un episodio dalla serie Blade Runner: Black Lotus.