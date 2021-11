Instagram come Twitch: arrivano i moderatori per le dirette

Le dirette di Instagram diventano sempre di più come quelle di Twitch. Gli utenti potranno nominare uno o più moderatori di fiducia, in modo da ricevere un aiuto quando sono in diretta. I moderatori potranno gestire i commenti e allontanare gli utenti più molesti.

La novità non è ancora stata annunciata ufficialmente da Instagram, ma è stata scoperta dal noto Alessandro Paluzzi, già responsabile di alcuni altri importanti leak.

#Instagram is working on the ability to add moderators to the live video 👀 pic.twitter.com/Aqp0bVttwR — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 12, 2021

È il creatore della diretta a poter nominare uno o più moderatori, a sua discrezione, direttamente dalla lista di persone che stanno guardando la diretta. I moderatori potranno anche decidere di disattivare completamente i commenti, ma non solo: possono anche smistare le domande degli utenti, attraverso l’apposita feature, e gestire le richieste di entrare nella diretta.

Sempre Paluzzi rivela una seconda novità in arrivo su Instagram: presto sarà anche possibile mettere like alle Storie degli utenti. Attualmente gli utenti possono già rispondere ad una Storia con una reaction, che tuttavia verrà visualizzata dal creatore della Storia come se fosse un messaggio privato. I nuovi like vengono visualizzati dal content creator affianco al contatore che indica il numero di persone che hanno visualizzato la sua Storia.