AirPods Pro 2: novità sulla finestra di lancio da un tipster

Dopo aver parlato delle AirPods 3 nel corso del suo nuovo evento, confermando l’imminente rilascio delle cuffie, Apple non ha all’effettivo ancora avuto modo di accennare alle tanto chiacchierate AirPods Pro 2. Queste sono state all’effettivo vittima di moltissimi report nel corso degli ultimi mesi, ma non abbiamo ancora avuto modo di avere davanti a noi una situazione più chiara, visto che gli indizi sono apparsi in rete con il contagocce.

Tuttavia, il noto leaker Tron (FronTron) aveva già accennato a quanto le cuffie sarebbero state rilasciate, in un post che parlava anche delle AirPods 3 diversi mesi prima del reveal ,fornendo una finestra di rilascio corretta per le prime, che è stata infatti confermata dal colosso di Cupertino.

L’utente è tornato a parlare del suo buon vecchio post, fornendoci un aggiornamento in merito al destino delle AirPods Pro 2, che a quanto pare in seguito a un rinvio hanno visto la propria data d’uscita slittare di qualche mese. Trovate qui di seguito il post Twitter di Tron.

Release dates 💯 AirPods 3:

– 2021 Q3 ✅ AirPods Pro 2:

– At least 2022 Q2 ❎

➡️ Changed to 2022 Q3 https://t.co/YaP39JoC0t — Tron ❂ (@FrontTron) November 12, 2021

Sembra che gli utenti potranno mettere mano sulle nuove cuffie nel Q3 2022, circa a un anno dal rilascio delle AirPods 3, ed è possibile che – considerando tale dato – Apple non si trovi più a parlare della situazione per ancora molto tempo. Non è passato molto da quando un approfondimento (ovviamente non ufficiale) ha mostrato le presunte foto delle AirPods Pro 2, che abbiamo avuto modo di approfondire in un nostro articolo dedicato, lo trovate a questo link.

Restiamo in ogni caso in attesa di informazioni ufficiali sulla questione, anche se ulteriori leak non mancheranno di certo nel corso dei prossimi mesi, considerando quanto sono attesi i due nuovi prossimi gioiellini della compagnia, e il fatto che non è raro trovarsi davanti a informazioni trapelate con diversi mesi di anticipo.