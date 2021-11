The Witcher 2: Henry Cavill è stato pagato oltre un milione di dollari ad episodio

Il The Hollywood Reporter ha rivelato che l'interprete Henry Cavill è stato pagato oltre un milione di dollari a puntata per The Witcher 2.

Durante una lunga intervista ad Henry Cavill il The Hollywood Reporter ha rivelato che l’interprete durante The Witcher 2 è stato pagato oltre un milione di dollari ad episodio, una cifra che va ben oltre i 400mila dollari a puntata che l’attore aveva ottenuto durante le riprese della prima stagione. Il successo ottenuto dalla serie TV ha fatto più che raddoppiare l’ingaggio di Cavill.

Ma il guadagno di oltre un milione di dollari a puntata per Henry Cavill in The Witcher 2 non sta frenando l’interprete dal pensiero ad altri ruoli. Di recente l’attore ha parlato del suo interesse per il ritorno nei panni di Superman, e per l’ingresso nel Marvel Cinematic Universe come Capitan Bretagna. Ecco le sue dichiarazioni:

Non voglio citare un eroe Marvel che è stato già interpretato da altri, perché hanno già fatto tutti un grande lavoro. Poi anche io ho internet ed ho sentito i vari rumor su Capitan Bretagna, e posso dire che sarebbe forte fare una versione moderna del personaggio, così come è accaduto per Captain America, e poi adoro essere britannico.

Ricordiamo che la seconda stagione di The Witcher sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 17 dicembre.