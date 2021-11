Samsung Galaxy A13 sarà il prossimo telefono budget 5G? Spuntano i dettagli

Samsung è attualmente al lavoro su diversi smartphone che verranno rilasciati nel corso del 2022, e non si parla solamente dei tanto chiacchierati S21 FE e della serie S22, di cui per fortuna sembra avremo dettagli nel corso dei prossimi mesi, ma anche di dispositivi della serie media.

Come riportato sulle pagine di GizChina infatti, il primo di questi sarà il Samsung Galaxy A13 5G, il quale punta a sostituire il precedente A22 5G per quel che riguarda questo tipo di connettività, diventando il più economico della compagnia con questa specifica peculiarità. La certificazione FCC ha già svelato i primissimi dettagli in merito al dispositivo, in quanto pare sia confermato il fatto che si tratterà di un device con numero di modello SM-A136U, e che supporterà la ricarica a 15 W con la propria batteria. Quest’ultimo non è esattamente un risultato particolarmente entusiasmante prendendo in considerazione quello a cui il mercato ci ha abituato, ma all’effettivo c’è da specificare che il tutto non è ancora stato confermato.

Stando a dei precedenti leak, ci troveremo davanti a un telefono con schermo IPS LCD Full HD+ da 6,48 pollici, il quale dovrebbe offrire una risoluzione di 2400×1080 pixel. Sembra che potremo scegliere fra 3 versioni: la prima con 4 GB di RAM e 64 GB per l’archiviazione, la seconda da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione e l’ultima da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

Il sistema operativo scelto dal colosso dovrebbe essere Android 11, con invece lo Snapdragon 770 che sembra fornirà potenza al tutto, si tratta proprio dello stesso System on a Chip scelto per il Galaxy A22 5G che il nuovo A13 5G dovrebbe infatti sostituire. Sperando che il rilascio sia vicino, dettaglio abbastanza verosimile considerando l’OS scelto, restiamo quindi in attesa di novità da parte di Samsung.