Gavan O’Herlihy: morto il Chuck Cunningham di Happy Days

13—Nov—2021 / 11:27 AM

Gli appassionati di Happy Days devono dare il loro addio all’attore Gavan O’Herlihy, che nella popolare serie TV americana ha interpretato il personaggio di Chuck Cunningham. A dare la notizia è stato il sito The Irish Echo, che ha sottolineato come l’interprete sia già morto due mesi fa, il 15 settembre a Bath, in Inghilterra.

Gavan O’Herlihy è morto all’età di 70 anni, e le cause della morte non sono state diffuse. Lo stesso Ron Howard, attore protagonista di Happy Days, dopo aver appreso della notizia ha diffuso un messaggio su Twitter in cui lo ha definito “un attore di talento dotato di un grande spirito libero”.

Oltre ad apparire in Happy Days, l’interprete Gavan O’Herlihy è comparso anche in altri film e serie TV: possiamo citare progetti televisivi come “La donna bionica” e “L’uomo da sei milioni di dollari”, e poi ancora “I racconti della cripta” (1990) e “L’ispettore Barnaby” (2009).

Nel cinema, invece, Gavan O’Herlihy è apparso in ruoli secondari in lungometraggi come “Un matrimonio” di Robert Altman (1978), “Mai dire mai” (1983), “Superman III” (1983), “Il giustiziere della notte 3” (1985), “Willow” (1988), “Shooter – Attentato a Praga” (1995), “Il mistero del principe Valiant” (1997), “Il casinò della paura” (1997) e “The Descent Part 2” (2009).