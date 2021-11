Discord: il CEO smentisce, nessuna implementazione delle criptovalute è vicina

Il CEO di Discord, Jason Citron, ha chiarito ufficialmente che eventuali implementazioni con le criptovalute per la piattaforma non sono attualmente vicine.

Al contrario di quello che i fan avevano pensato in un primo momento, Discord ha ufficialmente preso le distanze dalle criptovalute. Come spiegato dal CEO Jason Citron infatti, la compagnia è attualmente interessata a quello che il Web3 ha da offrire, e il concept interno che legava l’app di comunicazione a questo tipo di contenuti non era all’effettivo falso, ma per il momento pare non ci siano piani per ufficializzazione e implementazione dello stesso.

Come sottolineato infatti dal CEO, nonostante le mille possibilità offerte da quest’ambito, si tratta di un settore non mancano di certo problemi e complicazioni, e attualmente la compagnia è concentrata al fine di sistemare i problemi che riguardano l’applicazione allo stato attuale.

Non viene infatti escluso il fatto che in futuro delle implementazioni potrebbero quindi all’effettivo avvenire, ma si tratta in ogni caso di una smorzata rispetto a quanto previsto da molti fan, che vedevano la compagnia lanciarsi in questo mondo sin da subito.

Staremo a vedere quindi sé in futuro, quando il colosso avrà potuto studiare al meglio il tutto e ideare un proprio piano, ci saranno delle novità per dei contenuti virtuali come le criptovalute per la piattaforma di comunicazione.