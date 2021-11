Moto Edge X: svelate specifiche e design del presunto Edge 30?

Dopo aver parlato del tanto chiacchierato Moto Edge X, flagship della compagnia che avrebbe integrato al suo interno il nuovo o il prossimo Snapdragon 898, dei dettagli sono emersi in merito al dispositivo grazie a dei leak. Nello specifico, il tutto è stato svelato da OnLeaks e 91Mobiles, come riportato sulle pagine di PhoneArena, e potremmo aver finalmente potuto ammirare il design del telefono in questione, che – al contrario di quanto suggerito recentemente – potrebbe prendere il nome di Moto Edge 30.

Parliamo di un dispositivo con cornici abbastanza sottili e una camera centrale non molto ingombrante, mentre troviamo sul retro un modulo con tre fotocamere, di cui abbiamo già i primi dettagli. Si parla infatti di un setup formato da 50 MP + 50 MP come minimo, con la camera per i selfie che dovrebbe invece offrire addirittura una risoluzione di 60 MP.

Per quel che riguarda il resto delle specifiche tecniche, quanto emerso è sicuramente positivo, visto che il display dovrebbe essere un OLED da 144 Hz da 6,6 pollici, con una batteria all’interno da 5.000mAh e supporto alla ricarica rapida da 68 W. Mentre non è ancora emerso alcun dettaglio relativo al prezzo, si parla di un totale di 12 GB di RAM e 256 GB per l’archiviazione interna, e stando ad alcuni rumor la terza fotocamera sarà una 2 MP di profondità o macro.

È possibile che il dispositivo venga equipaggiato con la protezione IP52 contro acqua e polvere, o che addirittura abbia modo di offrire un risultato addirittura migliore in tal senso. Per il momento in ogni caso, non abbiamo ancora conferme ufficiali in merito al tutto, anche se per fortuna pare che il device avrà modo di essere rilasciato già entro la fine del 2021, e in tal caso avremo presto modo di saperne di più.