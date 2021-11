Echo, Agatha: annunciate le due serie spin-off Marvel su Disney+

Disney+ ha annunciato durante il Disney+ Day due serie TV spin-off Marvel che saranno dedicate a Echo e ad Agatha, si tratta di due personaggi presenti in Hawkeye ed in WandaVision. Per quanto riguarda Echo il personaggio protagonista sarà interpretato da Alaqua Cox, mentre in Agatha la protagonista sarà l’interprete Kathryn Hahn.

Questo è il logo della serie su Echo.

E questo è quello della serie su Agatha, che avrà il titolo Agatha: House of Harkness.

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sui progetti, di certo si può intuire che la serie su Agatha avrà a che fare con la magia e con il mistero, e quindi stiamo parlano di uno show dalle atmosfere dark, mentre Echo dovrebbe essere una serie molto più movimentata ed improntata sull’action.

Il Marvel Cinematic Universe continua quindi ad espandersi anche sul piccolo schermo, dopo che sono stati già distribuiti progetti come WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier, ed è prossima l’uscita di Hawkeye. E da questi show sono pronti ad essere tirati fuori anche degli spin-off che ne testimoniano il successo.