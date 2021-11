Disney+ svela i prossimi titoli e progetti in uscita in Europa sulla piattaforma

Disney+, che oggi celebra il Disney+ Day, ha svelato i film e progetti in uscita ed in sviluppo sulla piattaforma streaming nei prossimi tempi in Europa.

Con il Disney+ Day che è arrivato con tanti nuovi contenuti sulla piattaforma streaming, ora il servizio della Casa di Topolino ha voluto rivelare quali saranno i prossimi titoli che arriveranno ed i prossimi progetti che entreranno in sviluppo.

Durante i mesi di novembre e dicembre, Disney+ in Italia lancerà un nuovo show o un nuovo film ogni settimana, tra cui la nuova serie Marvel Studios Hawkeye che arriverà sulla piattaforma streaming a partire dal 24 novembre, The Last Duel di Ridley Scott disponibile dal 1° dicembre, Encanto in esclusiva dal 24 dicembre e The Rescue di National Geographic il 31 dicembre. All’interno del brand di intrattenimento generale Star, Disney+ ha confermato oggi anche l’arrivo di The Big Leap – Un’altra opportunità con Scott Foley e Piper Perabo a partire dal 1° dicembre e The Wonder Years che farà il suo debutto in piattaforma il 22 dicembre. In & Of Itself – Identità segrete, un’intima e potente esplorazione di ciò che significa essere ed essere visti, debutterà in esclusiva su Disney+ il 31 dicembre.

Il prossimo anno arriverà sulla piattaforma streaming anche il premiato documentario The Reason I Jump, basato sul libro bestseller di Naoki Higashida, e il thriller poliziesco spagnolo Antidisturbios: Unità Antisommossa di Isabel Peña e Rodrigo Sorogoyen.

E sempre il prossimo anno debutteranno su Disney+ nuovi contenuti originali esclusivi tra cui Pam & Tommy con Lily James e Sebastian Stan, Pistol targato FX e prodotto da Danny Boyle e la docuserie Welcome to Wrexham con protagonisti i proprietari del Wrexham AFC, Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Come parte dell’impegno di The Walt Disney Company di ideare, sviluppare e realizzare 60 produzioni originali entro il 2024, Disney+ ha svelato una nuova serie originale spagnola, portando il numero totale di titoli approvati a 21, di cui 16 serie scripted e cinque progetti unscripted provenienti da sei Paesi tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi.

In Spagna, Balenciaga (titolo provvisorio) è ufficialmente confermata come prima serie originale che segna l’inizio della loro linea di produzione originale. La serie drama originale racconta la storia di un uomo che ha osato sfidare il suo status sociale in quanto figlio di una sarta e di un pescatore. Usando il suo talento naturale, il suo lavoro costante e il suo fiuto per gli affari, Balenciaga diventerà uno dei più importanti stilisti di moda di tutti i tempi. Creata da Lourdes Iglesias e dai 12 volte vincitori del premio Goya Jose Mari Goenaga, Jon Garaño e Aitor Arregi (The Endless Trench), la serie è una storia sulla ricerca dell’identità mentre si superano le avversità e si sfidano le convenzioni sociali in tempi in continuo mutamento. Ossessionato dalla sua ricerca di autorialità, tra le voci che giudicano il suo lavoro e la solitudine che deriva dall’essere un artista, il pubblico assisterà alla costante decostruzione e ricostruzione delle grandi perdite di questo maestro: il suo compagno di vita, sua madre e il suo paese.

La serie Disney live-action d’avventura Nautilus ha trovato la sua stella e il suo regista principale. Shazad Latif (Star Trek: Discovery, The Pursuit of Love) interpreterà il ruolo iconico del Capitano Nemo, l’enigmatico principe indiano che ruba un fantastico sottomarino alla Compagnia delle Indie Orientali e salpa alla ricerca di avventure sotto il mare. Michael Matthews (Love and Monsters, Five Fingers From Marseilles) dirigerà questa inedita storia di formazione ispirata a “Ventimila leghe sotto i mari” di Jules Verne.

Nella commedia romantica thriller Wedding Season, Gavin Drea (Valhalla, Valerian e la città dei mille pianeti) è stato annunciato come protagonista accanto a Rosa Salazar, nel ruolo del suo amante tira e molla Stefan. Salazar interpreta Katie, una sposa perfetta che il pubblico incontrerà il giorno del suo matrimonio circondata dai cadaveri del suo nuovo marito e di ogni membro della sua famiglia.

Jade Harrison (Fondazione, The Stranger) e Jamie Michie (Back To Life, Il Trono di Spade) interpreteranno rispettivamente il pacato Ispettore Capo Metts e il volubile Donahue, i detective di polizia incaricati di indagare sugli omicidi del marito di Katie e della sua famiglia.

Oltre a Gavin Drea, sono stati scritturati anche Callie Cooke (The Stranger, Rules of the Game), Bhav Joshi (Deadwater Fell, Vigil), Ioanna Kimbook (Inside No.9, “Bitter Wheat” (Garrick theatre)) e Omar Baroud (Baptiste, The Innocents), i quali saranno i membri dell’affiatato gruppo di amici di Stefan che, insieme, stanno attraversando la Wedding Season estiva con una serie apparentemente infinita di drink di fidanzamento, addio al celibato, nubilato e matrimoni. George Webster (Finding Alice, Industry) interpreterà Hugo Delaney, il marito di Katie.