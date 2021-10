Disney+ Day: un trailer ci mostra le novità in arrivo, da Shang-Chi a Jungle Cruise

Il 12 novembre The Walt Disney Company celebrerà il Disney+ Day, con nuovi contenuti disponibili per ringraziare gli abbonati alla sua piattaforma streaming: un nuovo trailer dedicato all’evento ci mostra alcune di queste attese novità, tra cui Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Jungle Cruise, Il mondo secondo Jeff Goldblum 2, il corto animato Pixar Ciao Alberto e lo special Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett.

Nello specifico, queste saranno, a meno di eventuali altre sorprese, i contenuti principe dell’evento:

Il debutto in streaming del film Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

L’amato film Disney d’avventura per tutta la famiglia Jungle Cruise, disponibile per tutti gli abbonati

Il nuovo film originale Disney+ Mamma, Ho Perso L’Aereo, una rivisitazione del celebre franchise delle feste

Una nuovissima serie originale di corti targati Walt Disney Animation Studios, I Racconti di Olaf, che vede l’amatissimo pupazzo di neve di Frozen raccontare numerose storie dei classici Disney come solo lui sa fare

Un corto animato targato Pixar dal titolo Ciao Alberto, che vede protagonisti i personaggi del film d’animazione di successo dell’estate, Luca.

Il nuovo corto originale de I Simpson che rende omaggio ai brand di Disney+

I primi cinque episodi della seconda stagione de Il mondo secondo Jeff Goldblum di National Geographic

Uno speciale che celebra le origini e l’eredità di Boba Fett, il leggendario cacciatore di taglie di Star Wars

Uno speciale che celebra l’Universo Cinematografico Marvel su Disney+ con un emozionante sguardo al futuro

Dopesick, una serie originale interpretata da Michael Keaton, che arriverà nei mercati internazionali all’interno dell’offerta di contenuti di intrattenimento generale di Star.

