Windows 11 SE svelato assieme a un competitor dei Chromebook

Dopo che per diversi giorni i rumor si sono susseguiti, Microsoft ha davvero presentato dei nuovi dispositivi Surface particolarmente economici, assieme anche al tanto atteso Windows 11 SE. Com’era stato già suggerito, si tratta di computer pensati nello specifico per utilizzi scolastici, che più che con le altre serie di Surface vogliono invece farsi paragonare alla concorrenza dei Chromebook di Google, considerando anche il prezzo di partenza particolarmente basso che parte da solamente 249 dollari.

I nuovi dispositivi si presentano con una CPUCeleronN4020 o N4120, ovviamente di fascia bassa e pensata solamente per mansioni non troppo impegnative, che avverranno su uno schermo da 11,6 pollici con risoluzione 1366×768 grazie al supporto di Windows 11 SE, competitor invece di Chrome OS. Verranno proposte versioni con fino a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione.

La scocca di plastica potrebbe sin da subito lasciare dei dubbi, ma il colosso ha già specificato che si tratta questa volta di articoli facili da riparare, dettaglio che in genere i classici dispositivi Surface non condividono. Troviamo una porta USB-C e una USB-A, assieme anche a un jack da 3,5 mm per le cuffie. Stando al colosso, la batteria dovrebbe essere in grado di durare fino a 16 ore per ricarica, dettaglio che ovviamente è ponderato a quello per cui il dispositivo in questione è pensato.

Non ci resterà che vedere se la sfida di Microsoft a Google continuerà con successo grazie a questi nuovi gioiellini dal prezzo particolarmente basso, che considerando l’arrivo di un sistema operativo dedicato e la risoluzione dello schermo non particolarmente alta potranno risultare all’effettivo abbastanza veloci e adatti ai propri compiti. È stato sottolineato anche che i nuovi Surface Laptop SE si sposano al meglio con la tecnologia cloud, che infatti non richiede l’utilizzo della potenza dei device, spostando il lavoro su un’altra fonte.