Superman – Henry Cavill vuole ancora interpretare il personaggio: “Ci sono altre storie per me”

Henry Cavill in questo periodo sta vestendo i panni del protagonista di The Witcher, e sono in molti a volerlo come prossimo James Bond, ma l’interprete ha mantenuto un legame speciale con Superman, a tal punto che l’attore ha di recente dichiarato di volerne ancora vestire i panni.

Parlando con il The Hollywood Reporter Henry Cavill ha dichiarato:

Ci sono ancora molte storie che possono essere raccontate sul mio Superman, e mi piacerebbe tantissimo avere l’opportunità di interpretarlo di nuovo.

Oltre a ribadire il suo interesse per il ritorno nei panni di Superman, Henry Cavill ha parlato di alcuni elementi del suo personaggio nel primo film dedicato, L’Uomo d’Acciaio, in particolare riguardo alla scena della morte di Zod.

Quell’uccisione ha dato al personaggio una ragione per non uccidere più. In quella scena Superman cade a terra e urla, se non ricordo male questo particolare non era presente nella sceneggiatura, ma ho voluto comunque mostrarlo per evidenziare il suo dolore. Ho tirato fuori diversi momenti emotivamente importanti che non erano stati programmati.

Ricordiamo che l’ultima apparizione di Henry Cavill nei panni di Superman è stata quella di Justice League del 2017, che è stato riportato sullo schermo con la versione di Zack Snyder uscita nel marzo scorso.