Passi troppo tempo su Instagram? Il social ti viene in aiuto con la feature ‘Take a Break’

Arriva una nuova feature pensata per aiutare gli utenti a non passare troppe ore su Instagram. Si chiama 'Take a Break' e fa esattamente quello che immagini.

Paura di passare troppo tempo su Instagram? L’app vi viene in soccorso con una nuove funzione appositamente pensata per disintossicarsi dal social. Si chiama, non a caso, ‘Take a Break‘.

Una volta attivata, l’app vi ricorderà di fare una pausa dal social dopo averlo usato per più di 10-20-30 minuti di fila. Ottimo per gli studenti che indugiano un po’ troppo tempo nelle pause dallo studio, ma anche per lavoratori e per chi semplicemente è dipendente dallo scrolling senza fine. A maggior ragione ora che il social continua a mostrare contenuti raccomandati anche dopo la fine dei post pubblicati dai propri amici e contatti.

Sei la persona che sa meglio di tutte cosa è meglio per te quando si parla dell’utilizzo dell’app. Vogliamo assicurarci di darti tutti gli strumenti necessari per trasformare Instagram in un’esperienza positiva

si legge in un comunicato del social network.

La funzione ‘Take a Break’, almeno inizialmente, sarà messa a disposizione di una piccola cerchia di utenti, in fase di beta. Successivamente, finiti i test e fatte le opportune valutazioni, dovrebbe venire estesa a tutti.

Nel passato recente Instagram è stato accusato di provocare seri danni alla salute psicologica degli adolescenti. La nuova feature ‘Take a Break’, in una certa misura, risponde proprio a queste preoccupazioni.