iPhone 14 Pro: mostrato il design da dei render?

Nel mese di settembre abbiamo già avuto modo di dare uno sguardo al futuro degli iPhone grazie a dei render dell’iPhone 14 Pro Max, anche se all’effettivo resta ovviamente il fatto che si tratta di materiale non ufficiale e che il design potrebbe cambiare fino al lancio.

Quanto svelato ci ha mostrato una camera punch-hole pronta a sostituire il classico notch della compagnia, dettaglio alquanto importante, e un nuovo render ha già (ri)confermato il tutto, anche se ancora una volta non abbiamo ovviamente a che fare con comunicazioni di Apple.

Trovate qui di seguito il video dell’utente in cui viene mostrato il presunto design dei nuovi dispositivi Apple:

Stando a quanto mostrato da Waqar Khan, come ripreso sulle pagine di PhoneArena, tutti e 4 i modelli dovrebbero avere uno schermo a 120 Hz, verosimilmente che sfrutti la tecnologia ProMotion di iPhone 13 Pro e Pro Max. I pulsanti del volume sono stati questa volta arrotondati, e il chip all’interno sarebbe il già tanto chiacchierato A16 Bionic, anche se non viene ancora spiegato se avremo a che fare con un processo a 3, 4 o 5 nanometri per la nuova serie.

Si è da poco parlato del fatto che TSMC sta riscontrando alcuni problemi per i nuovi processi dei SoC, e che infatti l’arrivo di importanti novità per i dispositivi del colosso di Cupertino potrebbe tardare, trovate a questo link il nostro approfondimento specifico sulla questione.

Va detto che mancano ancora moltissimi mesi a quando i dispositivi dovrebbero finalmente essere lanciati sul mercato, visto che gli ultimi sono appena arrivati e che generalmente si parla di settembre. Non ci resterà che vedere se il design particolarmente chiacchierato dai leaker nel corso delle ultime settimane si rivelerà esatto, e quali novità la compagnia implementerà per i suoi prossimi gioiellini.