TSMC e Sony: confermata l’alleanza da 7 miliardi di dollari

Nel corso degli scorsi mesi si è parlato della presunta alleanza fra i due colossi della tecnologia Sony e TSMC, che come confermato ufficialmente si sono alleati al fine di dar vita a una nuova fabbrica. Parliamo ovviamente della produzione di chip, la quale verrà agevolata dalla struttura a cui le compagnie collaboreranno, e che com’era presumibile avrà sede in Giappone.

C’è da dire che, nonostante il tutto sia pensato al fine di fermare l’attuale crisi di scorte ed evitarne (nel possibile) altre in futuro, ci vorranno diversi anni prima che il progetto abbia modo di essere finalizzato, visto che il piano dovrebbe essere completato ed entrare in funzione non prima del 2024.

Al contrario di quello che si potrebbe immaginare però, la nuova fabbrica a cui collaborano Sony e TSMC non avrà come focus la produzione di chip di nuova generazione, visto che al fine di fermare la crisi di scorte l’obiettivo sarà invece concentrarsi su alcuni modelli più richiesti e meno all’avanguardia, nello specifico quelli a 22nm e 28nm.

L’obiettivo delle due imprese resta quindi il lungo periodo, e anche se il tutto è stato confermato purtroppo pare che non avremo modo di vedere reali cambiamenti e di sentire parlare della situazione per un po’.