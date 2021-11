Oppo potrebbe rilasciare un device pieghevole già questo mese

Un brevetto di Oppo potrebbe aver anticipato delle succulente novità per la compagnia, particolarmente importante nel settore mobile allo stato attuale, svelando il fatto che il colosso potrebbe essere al lavoro per la realizzazione di un dispositivo pieghevole. Si tratterebbe del primissimo device di questo tipo per la compagnia, come ricorda Gizmochina, e anche se all’effettivo si tratta per ora solamente di notizie non confermate, c’è per fortuna un lato particolarmente positivo.

Si parla infatti di un prototipo rilasciato già nel corso del 2019, il che sta a indicare che Oppo sarebbe quindi a un ottimo punto per quel che riguarda il suo nuovo dispositivo, visto che lo sviluppo durerebbe da diversi anni. La peculiarità del device in questione sarebbe un display che si piega verso l’esterno, e che porta quindi tutti i bottoni (accensione e volume) sul lato destro, lanciato questo sinistro libero, visto che si tratta di parte del pannello stesso.

Stando a quanto emerso, il device in questione dovrebbe avere un modulo di fotocamere verticale, dove teoricamente dovrebbe esserci posto per un totale di 3 sensori, anche se dalle foto è impossibile essere certi del numero, e non è ovviamente detto che rilasciando il device la compagnia non applichi delle variazioni. Nella parte superiore troviamo il carrello delle SIM, mentre in quello inferiore il caricatore USB C e lo speaker per l’audio.

Stando a GSMArena inoltre, il dispositivo Oppo potrebbe essere già rilasciato nel corso di questo mese, e sembra quindi che l’attesa sia finalmente pronta a volgere al termine, anche se c’è da dire che non abbiamo ancora alcuna conferma del tutto. Per quel che riguarda le specifiche, il display dovrebbe essere un LTPO da 120 Hz di refresh rate, mentre il SoC utilizzato uno Snapdragon 888, considerando che il reveal del nuovo flagship 898 potrebbe arrivare solamente in seguito al debutto del pieghevole.