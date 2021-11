MŒBIUS – Alla ricerca del tempo la mostra a Pordenone

Continuano le iniziative del PAFF! – Palazzo Arti Fumetto Friuli – di Pordenone.

Dopo Cavazzano per il fumetto Disney, Milton Caniff delle storiche strip avventurose americane, i maestri Marvel & DC per i supereroi e un Manara a tutto tondo e non solo erotico, dal 13 novembre al 13 febbraio 2022 è la volta della personale intitolata MŒBIUS – Alla ricerca del tempo, esposizione è organizzata dal PAFF! in collaborazione con il COMICON sotto la direzione artistica di Mœbius Production, dedicata al numero uno del fumetto fantastico e fantascientifico.

Si tratta della più ampia mostra realizzata in Italia dedicata a Mœbius.

L’artista, il cui vero nome è Jean Henri Gaston Giraud (1938 – 2012) è uno dei più influenti fumettisti e illustratori di tutti i tempi, massimo esponente della Nona arte francese e autore di opere visionarie note e tradotte in tutto il mondo come Arzach, Il Garage Ermetico o L’Incal.

Oltre trecento opere, con 153 disegni originali e 174 riproduzioni di vario tipo

Incisioni con autografo, stampe d’arte a tiratura limitata con autografo, stampe su Dbond, riproduzioni digitali e scenografiche, distribuite lungo le sale della galleria nell’ala moderna annessa alla Villa Galvani a Pordenone, sede di PAFF!.

Il percorso espositivo guida i visitatori nell’universo immaginifico di Mœbius, (si pronuncia con la ö tedesca), esplorando il suo rapporto con il tempo, che è sempre stato uno dei temi più significativi e memorabili della sua arte.

Esso infatti non è il presente, il passato o il futuro, ma sembra esistere in un loop infinito (come l’œ del nome ci ricorda), che coinvolge ogni amante del fumetto e dell’arte in un continuo gioco di rimbalzi tra dimensioni già trascorse e destini incipienti, realtà e fantascienza, aggiungendo straniamento e sogno a tavole già di per sé strabilianti.

La mostra è accompagnata da un elegante catalogo in italiano e francese, di 178 pagine a colori, che raccoglie tutte le opere in mostra, grazie al profondo lavoro di ricerca e di studio condotto da Mœbius Production e COMICON, con contributi di Isabelle Giraud (Direttore Editoriale Mœbius Production), Claudio Curcio (Direttore Generale COMICON), Jean Michel Folon (Illustratore), Olivier Gal (Portait&Compagnie), Hervé Le Guyader (Professore di biologia evolutiva). E ancora approfondimenti, una lettera di Federico Fellini e alcuni passi da Il Paradiso di Dante. Il tutto accompagnato dai colori e dalle forme straordinarie e geniali di Mœbius.

La mostra si arricchisce di attività per le scuole, laboratori didattici, un percorso assistito al suo interno da numerose e divertenti attività per bambini, famiglie e adulti.

L’esposizione organizzata dal PAFF! in collaborazione con il COMICON sotto la direzione artistica di Mœbius Production è in programma a Pordenone dal 13 novembre fino al 22 febbraio 2022 all’interno della suggestiva cornice di Villa Galvani, sede del PAFF!

Per informazioni e biglietti online: paff.it