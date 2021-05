Manara Secret Gardens: la mostra dedicata ai 50 anni di carriera del Maestro a Pordenone

È dedicata a Milo Manara la mostra Secret Gardens con cui finalmente, dopo un lungo periodo di lockdown, si celebra l’apertura al pubblico di Villa Galvani, l’ottocentesca villa posta all’inteno dell’omonimo parco nel centro di Pordenone in cui ha sede il PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli.

Una struttura di oltre 200 mq che lascia ampio spazio ad un allestimento ricercatissimo e curato in ogni minimo dettaglio per permettere di ammirare al meglio 130 opere del Maestro, tra cui spiccano ben 90 disegni originali, esplorando gli oltre cinquant’anni di carriera di Milo Manara attraverso l’evoluzione del suo inconfondibile e sensuale tratto e proponendo alcuni verie propri cimeli delle collaboraizoni artistiche più importanti. Oltre alle opere dell’artista sono infatti presenti due disegni di Federico Fellini donati personalmente dal regista a Manara e gli storyboard del fumetto da lui stesso schizzati e quelli invece schizzati da Hugo Pratt.

Nato nel 1945 a Luson, in provincia di Bolzano, Milo Manara comprende sin da giovane la propria inclinazione per l’arte. Dopo il diploma conseguito presso il liceo artistico si trasferisce a Verona dove inizia a lavorare come assistente del noto scultore spagnolo Miguel Ortiz Berrocal.

È grazie alla moglie francese del pittore che scopre le bande dessineè ed è l’ispiraizone fornita dalle pubblicaizoni d’oltralpe a dargli lo stimolo per provare a cimentarsi nel settore. Alla fine degli anni Sessanta si trasferisce a Milano, dove già dalle sue prime pubblicazioni si distingue come uno degli autori più influenti sulla scena internazionale del fumetto. La sua carriera si sviluppa sempre di più nel decenni successivo portandolo a contatto con nomi illustri del panorama artistico italiano.

L’amicizia con Federico Fellini sfocia ben presto in una importante collaborazione artistica. Oltre ai due volumi “Viaggio a Tulum” e “Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet”, scritti da Fellini, Manara realizza i manifesti dei film del regista “Intervista” e La voce della Luna”.

Celebre anche la collaborazione con Hugo Pratt, autore di Corto Maltese. Con l’inizio degli anni Novanta arriva la consacrazione internazionale, inizialmente in Francia è e poi negli Stati Uniti grazie ad una collaborazione con la DC Comics e, qualche anno dopo, anche con la Marvel Comics.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento il Maestro si è mostrato entusiasta del progetto.

Sono molto orgoglioso, felicissimo, che una mia mostra segni la riapertura del PAFF! Le mostre di fumetti sono molto importanti, il fumetto è una forma narrativa che utilizza l’immagine e le parole, è tutta un’altra cosa rispetto al linguaggio dei quadri, perché ha uno scopo essenzialmente narrativo.

Suddivisa in quattro sezioni tematiche, “Fantasie felliniane”, “Creature e altre meraviglie”, “Fantafuturi” e “Passati immaginari” la mostra esplora l’intera carriera dell’Artista attraverso tutte le incredibili sfaccettature in cui si è andata ad evolvere: pubblicità, variant cover per la Marvel, e altri incredibili le tavole originali di “Caravaggio”, uno dei capolavori dell’artista.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 15 agosto osservando i seguenti orari: da martedì a venerdì dalle 15:00 alle 20:00, sabato e domenica, solo su prenotazione, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

È possibile aquistare l’ingresso anche on-line ed eventualmente anche il tour virtuale visitando la pagina dedicata sul sito del PAFF!.