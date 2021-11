“Il metaverso di Facebook è un incubo per la privacy del lavoratori”

Il metaverso deve ancora nascere, ma ha già i suoi nemici. Sempre connessi, anche a lavoro con il visore per la realtà virtuale in testa, i meeting diventano ritrovi per avatar e ogni aspetto della vita viene gamificato. Cosa può andare storto? Più di qualcosa, sostiene Frances Haugen, la talpa di Facebook che in questi giorni si trova in Europa.

Secondo la Haugen, Facebook (pardon, Meta) non ha ancora spiegato in termini chiari la sua visione di metaverso ed il rischio che l’azienda crei l’ennesimo pasticcio – con conseguenze a catena su privacy, lavoro e diritti umani – c’è tutto. Una visione ovviamente pessimista, ma non completamente isolata, contando che anche l’ex CEO di Google, Eric Schmidt, si era espresso recentemente con toni piuttosto critici nei confronti di Web3 e metaverso.

Facebook dovrebbe pubblicare con trasparenza i suoi piani per il metaverso molto prima di iniziare a costruirlo. Con Facebook hanno già dimostrato la loro scarsa trasparenza, continuano a fare errori, continuano a costruire prodotti che privilegiano il profitto sulla sicurezza

ha detto Frances Haugen intervistata dall’agenzia Associated Press.

E poi il rischio dell’ibridazione del mondo del lavoro con il metaverso:

Il fatto è che non scegliamo dove lavorare. Se il tuo datore di lavoro decide che ora lavori per una metaverse company devi adeguarti. Dovrai dare molti più dati personali ad un’azienda (Facebook ndr) che ha già dimostrato di essere pronta a mentire quando è nel suo interesse

Nella stessa intervista la Haugen ha espresso anche le stesse preoccupazioni di Schmidt (“passeremo più tempo online che nel mondo vero”), oltre che il suo endorsement per il Digital Services Act, una articolata ed ambiziosa riforma dell’internet governance proposta dalla Commissione Europea.