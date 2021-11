Apple Music: confermata una partnership con Tencet

Presto Apple Music avrà modo di aggiornarsi grazie all’arrivo di diversi contenuti nuovi di zecca, come confermato ufficialmente dal colosso di Cupertino e da Tencent Music Entertainment Group. L’obiettivo è quello di portare l’ampissimo catalogo di prodotti della cultura cinese all’interno del servizio di Apple, ed è per fortuna stato confermato che non si tratterà di un debutto ristretto alla Cina, e che infatti i contenuti verranno resi disponibili in tutto il mondo.

Trovate qui di seguito la dichiarazione del Tencent Music Entertainment Group in merito alla questione:

Portare i contenuti premium di TME delle etichette e dei creatori cinesi all’interno di Apple Music in tutto il mondo permetterà agli amanti dei brani musicali di esplorare la cultura e i generi unici della Cina, migliorando la scoperta globale della musica cinese e assistendo lo sviluppo internazionale dei musicisti.

Come riportato sulle pagine di 9to5Mac, possiamo aspettarci diversi brandi che sfrutteranno le potenzialità di Dolby Atmos e Lossless, visto che dovrebbero arrivare moltissimi brandi di alta qualità. All’effettivo non abbiamo ancora numeri precisi, anche se la compagnia dichiarazione di attrarre centinaia di migliaia di musicisti cinesi che puntano a raggiungere i propri obiettivi grazie a Tencent Music Entertainment Group.

Recentemente il servizio si è arricchito grazie a un nuovissimo piano, che prende il nome di Voice e punta a sfruttare le funzionalità di Siri per aumentare il numero di abbonati al servizio, visto il costo decisamente ridotto, ne abbiamo parlato all’interno di questo approfondimento dedicato.