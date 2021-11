Xiaomi 12 con Snapdragon 898? Arriva anche la certificazione

È ormai (quasi) confermato il fatto che nel corso del nuovo summit di Qualcomm avremo finalmente modo di vedere con i nostri occhi il tanto chiacchierato SoC Snapdragon 898, ma mentre l’evento si terrà dalla giornata del 30 novembre al 2 dicembre 2021, sembra che diversi dispositivi siano già pronti a ospitare il nuovo flagship della compagnia. Fra le aziende che sembrano aver puntato sul tutto troviamo in particolar modo Xiaomi, che infatti stando a quel che sappiamo svelerà presto il nuovo Xiaomi 12 (e Xiaomi 12 Pro) con Snapdragon 898 già entro la fine di quest’anno o all’inizio del prossimo.

La certificazione per gli Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro sembra ormai arrivata, questi vengono indicati come 2201122G e 2201123G, e stando alle informazioni in nostro possesso sembra che i due nuovi gioiellini della compagnia cinese verranno rilasciati in contemporanea in tutto il mondo. Considerando l’arrivo della certificazione EEC, possiamo presumere il fatto che per fortuna il lancio non è molto lontano.

Per quel che riguarda il nuovo Snapdragon 898 di Qualcomm, sappiamo che il device dovrebbe offrire l’architettura a 4nm di Samsung, utilizzando la configurazione di core 1+3+4. Il primo dovrebbe essere l’enorme Cortex X2 con frequenza base di 3,0 GHz, che si abbassa a 2,5 GHz per i 3 metri e a 1,79 GHz per i 4 più piccoli. La scheda grafica dovrebbe invece essere una Adreno 730, ma c’è da dire che la compagnia non ha ancora fatto chiarezza sulla questione, e che di conseguenza non siamo per ora sicuri di queste informazioni.

Sembra che ormai serva solamente collegare tutti i pallini, dato che le specifiche principali dei dispositivi sono già emerse, ma restiamo all’effettivo in attesa di novità ufficiali da parte della compagnia al fine di saperne di più, sperando che i due nuovi Xiaomi 12 arrivino il prima possibile anche nel nostro paese.