Tex e Zagor insieme per un fumetto in uscita il 3 dicembre

Due dei simboli della Sergio Bonelli Editore si ritroveranno insieme per la prima volta sulle pagine dei fumetti: stiamo parlando di Tex e Zagor che si incontreranno nell’albo dello Speciale Tex Willer che uscirà nelle edicole il 3 dicembre.

Ecco la copertina del fumetto in cui s’incontreranno Tex e Zagor il cui titolo è Bandera!

Il fumetto è stato scritto da Mauro Boselli, con i disegni realizzati da Alessandro Piccinelli e la copertina di Maurizio Dotti. E questa è la descrizione della storia:

Nelle selvagge Texas Hills del Texas, nel cuore della Comancherìa, nonostante le buone intenzioni dell’agente indiano Bob Neighbors, è in corso una sorda guerriglia tra i Comanche di Peta Nocona e Buffalo Hump e i Texas Rangers guidati da Rip Ford. Quando la moglie di Peta Nocona, madre del giovane Quanah Parker, viene rapita dai texani, il ranger rinnegato Adam Crane chiama in aiuto il suo fratello di sangue, giunto in Texas per vendicare un amico. Ancora una volta dalla parte degli indiani, che rischiano di perdere le loro terre, Za-gor-te-nay si oppone disperatamente all’inevitabile corso della Storia. Ma, affrontando per errore un giovane ranger che si rivela essere invece un fuorilegge in fuga, Zagor scopre in lui un nuovo, imprevisto alleato… Forse non tutto è perduto per i Comanche, se, al fianco dello Spirito con la Scure, ora si batterà anche Tex Willer!