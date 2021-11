Squid Game 2: il creatore conferma la seconda stagione

C’è molta attesa attorno alla possibile produzione di Squid Game 2, ed il creatore della serie TV Netflix, Hwang Dong-hyuk, ha da poco confermato che la seconda stagione ci sarà. Intervistato da Associated Press il regista ha confermato lo sviluppo di Squid Game 2.

Ecco le sue parole:

C’è tanta pressione, e ci sono tante richieste intorno a questa seconda stagione. Perciò credo che non ci lasciate possibilità di scelta. Vi dirò perciò che ci sarà Squid Game 2. In questo momento ci sto pensando e sto cercando di pianificare le cose. Però è troppo presto per dire come e quando tutto ciò avverrà.