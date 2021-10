Squid Game: Netflix vuole lavorare già alla seconda stagione

Il grandissimo successo ottenuto dalla serie TV coreana Squid Game ha portato la piattaforma streaming Netflix a fare un paio di riflessioni, ed a prendere in considerazione la possibilità concreta di lavorare il più presto possibile ad una seconda stagione.

Bela Bajaria, capo di Netflix Global TV, ha dichiarato:

Hwang Dong-hyuk ha dei film ed altri progetti su cui è a lavoro. Stiamo cercando di capire il tipo di organizzazione delle cose che si possa di più adattare a lui.

Hwang Dong-hyuk è il creatore di Squid Game, e la piattaforma streaming vorrebbe chiaramente lavorare con il regista su una seconda stagione della serie, ma il tutto si dovrebbe adattare con gli altri progetti del filmmaker.

Anche perché il processo di lavorazione di Squid Game sembra essere stato piuttosto lungo, considerando che Hwang Dong-hyuk avrebbe impiegato sei mesi per realizzare i primi due episodi. Vedremo se la seconda stagione di Squid Game potrà diventare presto realtà.

Nel frattempo gli appassionati di serie TV possono vedere il telefilm su Netflix, considerando che Squid Game è disponibile sulla piattaforma streaming dal 17 settembre.

Nel telefilm una serie di persone che vivono in difficoltà economiche vengono invitate a partecipare ad una competizione misteriosa che mette in palio tantissimi soldi, che cambierebbero la vita di tutti i concorrenti chiamati a partecipare. I giochi che si andranno a fare sembrano apparentemente cose per bambini, ma i perdenti si troveranno di fronte a conseguenze molto gravi.

