Non solo Amazon, Rivian venderà i suoi furgoni elettrici anche ad altre aziende

Nonostante gli accordi di esclusiva con Amazon, Rivian ha annunciato l'intenzione di vendere il suo furgone elettrico per le consegne anche ad altre aziende.

Rivian annuncia l’intenzione di aprire i preordini per il suo furgone elettrico a tutte le aziende interessate. Fino ad oggi si pensava che il furgone elettrico per le consegne EDV fosse un’esclusiva Amazon.

L’apertura dei preordini è prevista per il 2022, mentre le prime consegne dovrebbero arrivare entro l’inizio del 2023.

Rivian ha anche annunciato il piano di vendere versioni per le aziende dei suoi SUV e pickup R1S e R1T, ponendosi in diretta concorrenza con Ford, che produce anche versioni commerciali e personalizzabili del suo pickup ad alte prestazioni Ford F-150.

L’intenzione di aprire le porte ad altre aziende, abbandonando il rapporto d’esclusiva con Amazon, introduce più di qualche dubbio. «Da una parte può aiutare Rivian ad aumentare il suo fatturato nell’immediato, dall’altra c’è il rischio che Rivian non sia in grado di soddisfare un aumento della domanda, le sue capacità di produrre veicoli su ampia scala sono tutte da verificare», scrive ad esempio Sean O’Kane su The Verge.

Rivian ha avviato la produzione del suo pickup di lusso R1T solamente di recente. Bisogna poi ricordare che Rivian è già impegnata con Amazon, a cui ha garantito la consegna di 100.000 furgoni elettrici entro la fine del 2024. Peraltro la stessa Amazon controlla circa il 20% delle quote di Rivian.

La notizia di voler aprire gli ordini del van anche ad altre aziende è sorprendente, dato che sembra contraddire gli impegni presi dalla Rivian con Amazon.

Amazon ha un accordo di esclusiva per l’uso dei van che scadrà solamente dopo il 2024. Anche dopo questa data, Amazon ha comunque la facoltà di estendere l’accordo per altri due anni. Eppure nel suo nuovo comunicato Rivian ipotizza le prime consegne del veicolo ad aziende terze parti già durante il primo trimestre del 2023, un anno prima della scadenza dell’accordo.