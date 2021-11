McAfee acquisita ufficialmente per 14 miliardi di dollari

Come da poco riportato sulle pagine di The Verge, la compagnia McAfee per la sicurezza informatica è da poco stata acquisita per 14 miliardi di dollari.

Dopo che le pagine di Bloomberg hanno riportato il fatto che la compagnia McAfee stava per essere acquisita, il tutto è stato ufficializzato. Come confermato. il colosso nel mondo dei software per la protezione informatica diventerà privato, in seguito a un’acquisizione dal valore di 14 miliardi di dollari avvenuta grazie a un gruppo di investitori, che ha ripreso le redini dell’azienda dopo che è tornata nel mercato pubblico.

Molti conosceranno sicuramente la compagnia anche solo di nome, visto che questa è stata fondata nel 1987 proprio dal noto John McAfee (che ci ha lasciato solamente qualche mese a dietro), e in seguito al suo abbandono del progetto nel 1994 ha saputo farsi riconoscere per via di diversi avvenimenti controversi.

La compagnia, come ricordano le pagine di The Verge, era già stata acquisita nel 2014 per la cifra di 7,68 miliardi di dollari da Intel, che ha rinominato i servizi come Intel Security, lasciando stare il nome originale dell’azienda.

Il nuovo accordo dovrebbe essere già concluso prima della fine del 2022, ed è possibile che in seguito a questo grosso investimento ne vedremo delle belle, magari con l’arrivo di un’evoluzione dei servizi offerti dal colosso della protezione informatica.