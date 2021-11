L’allarme della Cina: “le nostre compagnie aeree sono state hackerate”. Opera di un’agenzia d’intelligence straniera

Nel 2020 diverse compagnie aeree cinesi sono state hackerate. Gli attacchi – rivela il Governo della Cina – sarebbero stati condotti da una o più nazioni straniere. Gli hacker avrebbero messo le mani sui registri di viaggio delle compagnie colpite, ottenendo in questo modo informazioni sugli spostamenti di milioni di passeggeri.

Sebbene gli attacchi contro le compagnie aeree siano stati annunciati dalla Cina solamente la scorsa settimana, la prima segnalazione da parte di una delle compagnie colpite risale a gennaio del 2020.

Dopo un’indagine approfondita, possiamo confermare che gli attacchi sono stati studiati meticolosamente e condotti segretamente da un’agenzia di intelligence straniera

ha annunciato il Ministero della Sicurezza nazionale. La dichiarazione della Cina è altamente inusuale, normalmente il Governo non divulga informazioni sugli attacchi informatici condotti da potenze straniere ai danni delle sue aziende e delle sue istituzioni.

La dichiarazione rimane comunque su toni piuttosto generici. La Cina non ha attribuito gli attacchi a nessuna specifica nazione e non ci si aspetta che questo cambi, non nell’immediato almeno.

A marzo del 2020 due aziende cinesi specializzate in sicurezza informatica avevano pubblicato un report dettagliato su alcune presunte campagne di guerriglia informatica condotte dalla CIA contro diverse organizzazioni e aziende cinesi. Il report menziona esclusivamente attacchi avvenuti tra il 2008 e il 2019.