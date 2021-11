Eternals: alcune scene del film provano che la DC Comics esiste nel Marvel Cinematic Universe

Si parla spesso ultimamente di crossover cinematografici tra Marvel e DC Comics, e forse per questo motivo Eternals ha provato a gettare un seme rivelando nel lungometraggio l’esistenza (almeno come character figurati) dei personaggi della DC.

Infatti in una scena di Eternals, Jack (Esai Daniel Cross), il figlio di Phastos (Brian Tyree Henry) e di Ben (Haaz Sleiman), incontrando Ikaris, lo considera come Superman, parlando anche del mantello del character DC Comics; e poi ancora in una scena che coinvolge Kingo (Kumail Nanjiani) ed il suo assistente ed amico Karun (Harish Patel), quest’ultimo viene considerato da alcuni Eterni come una sorta di “Alfred”, facendo riferimento al maggiordomo di Bruce Wayne aka Batman.

Si tratta quindi di un piccolo seme per aprire ad un universo narrativo capace in futuro di includere anche personaggi DC Comics nel Marvel Cinematic Universe? Staremo a vedere. Del resto lo stesso Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha detto su questa possibilità “mai dire mai”.

Ed anche Dwayne Johnson, parlando del suo Black Adam, ha considerato l’idea di un crossover con la Wonder Woman di Gal Gadot e con il Deadpool di Ryan Reynolds. Ecco le sue parole: