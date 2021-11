Black Adam: Dwayne Johnson vorrebbe un crossover con Wonder Woman e Deadpool

Non solo un crossover tra Black Adam e Wonder Woman, ma Dwayne Johnson ha rivelato anche il suo desiderio di realizzare un qualcosa che possa includere pure il Deadpool di Ryan Reynolds. Tutto ciò è stato detto dall’interprete durante la presentazione di Red Notice, il film che vede presenti lo stesso Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Qui sotto trovate le parole dell’interprete:

Da diverso tempo si parla di crossover tra DC Comics e Marvel, ed ogni addetto ai lavori ha provato a dire la sua. Di certo l’idea di vedere degli interpreti di calibro come Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds insieme nei panni dei loro supereroi sarebbe entusiasmante.

Nel frattempo, il produttore Hiram Garcia ha detto sul possibile crossover tra Wonder Woman e Black Adam:

Potremo vederli insieme (Black Adam e Wonder Woman ndr) in qualche modo, ci stiamo lavorando. Vedere Black Adam e Wonder Woman condividere lo schermo sarebbe un qualcosa di grandioso, e penso che Wonder Woman possa essere tra i pochi supereroi in grado di confrontarsi con Black Adam.