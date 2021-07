Marvel e DC Comics: James Gunn vorrebbe un crossover con Harley Quinn e Groot

James Gunn ha rivelato qualche tempo fa di aver parlato con la Marvel e con DC Comics di un potenziale crossover tra i due universi cinematografici, e, da poco, il regista ha anche parlato dei personaggi che vorrebbe al centro di questo incrocio, che sarebbero Groot e Harley Quinn.

Queste sono le parole del filmmaker a ReelBlend, podcast di Cinemablend:

Sarei veramente felice di fare un crossover tra Marvel e DC Comics con protagonisti Groot e Harley Quinn- ha detto James Gunn- Non ho solo pensato a questa cosa, ma ho parlato anche con le alte sfere. Sembrano tutti aperti a qualsiasi cosa, perciò chissà cosa potrà mai riservare il futuro? L’idea di mettere insieme Marvel e DC Comics in un unico film sarebbe davvero divertente per me.

E per chi non lo sarebbe, verrebbe da dire. Due colossi della cultura popolare insieme sul grande schermo farebbero esaltare i fan di cinecomics e non solo. Nel frattempo James Gunn ha già avuto la possibilità di lavorare sia con Marvel che con DC Comics, rispettivamente per I Guardiani della Galassia e per The Suicide Squad.

Qui sotto riportiamo la news con la prima dichiarazione fatta da James Gunn sul crossover tra Marvel e DC: