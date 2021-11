Black Adam: il produttore apre ad un possibile crossover con Wonder Woman

Il produttore di Black Adam, Hiram Garcia, ha parlato di recente del lungometraggio con Dwayne Johnson, ed ha anche aperto le porte ad un possibile crossover con la Wonder Woman di Gal Gadot. Sembra quindi che Black Adam possa essere un film molto significativo per il DC Cinematic Universe.

Ecco le parole di Hiram Garcia:

Potremo vederli insieme (Black Adam e Wonder Woman ndr) in qualche modo, ci stiamo lavorando. Vedere Black Adam e Wonder Woman condividere lo schermo sarebbe un qualcosa di grandioso, e penso che Wonder Woman possa essere tra i pochi supereroi in grado di confrontarsi con Black Adam.