Marvel e DC Comics – Kevin Feige sul film crossover: “Mai dire mai”

Kevin Feige ha pronunciato le famose parole magiche sul possibile film crossover tra Marvel e DC Comics, dichiarando a Comicbook.com “mai dire mai”. La frase di Feige arriva dopo che James Gunn si era espresso favorevolmente sull’idea.

Queste sono le dichiarazioni di Kevin Feige a Brandon Davis sul crossover tra Marvel e DC Comics:

La mia risposta tipica è sempre mai dire mai. Non avrei mai pensato che saremmo arrivati così lontano. James Gunn non sta portando avanti questo tipo di idea, anche perché è più che coinvolto nella produzione di Guardiani della Galassia vol. 3, che inizierà ad essere girato prima della fine dell’anno. E poi ha da poco lanciato The Suicide Squad.

Queste sono le parole di qualche tempo fa di James Gunn, che aveva parlato di un crossover Marvel e DC Comics con coinvolti Harley Quinn e Groot:

Sarei veramente felice di fare un crossover tra Marvel e DC Comics con protagonisti Groot e Harley Quinn. Non ho solo pensato a questa cosa, ma ho parlato anche con le alte sfere. Sembrano tutti aperti a qualsiasi cosa, perciò chissà cosa potrà mai riservare il futuro? L’idea di mettere insieme Marvel e DC Comics in un unico film sarebbe davvero divertente per me.