Alphabet raggiunge per poco tempo i 2000 miliardi di dollari di capitalizzazione

Alphabet, azienda a cui fa capo Google, anche se non per molto tempo, ha raggiunto l'enorme cifra di 2000 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Alphabet ha da poco raggiunto un traguardo davvero enorme, anche se all’effettivo il tutto è durato per poco tempo. Con la crescita del valore delle azioni della compagnia che possiede Google infatti, il valore di 1000 miliardi di dollari di capitalizzazione è stato raggiunto, visto che il valore di $2.987,03 ad azione era stato ufficialmente raggiunto.

La compagnia è riuscita all’effettivo per poco tempo a entrare nell’olimpo delle compagnie con tale capitalizzazione, come Microsoft ed Apple, dopo che è riuscita a duplicare il proprio valore nel giro di meno di due anni, visto che come riportato sulle pagine di The Verge, a gennaio del 2020 presentava 1000 miliardi di dollari di capitalizzazione circa.

All’effettivo, non sappiamo se l’azienda riuscirà presto a raggiungere di nuovo la gigantesca soglia, magari questa volta mantenendola per maggiori periodi di tempo grazie a una stabilizzazione delle singole azioni di un valore alto come quello da poco sfiorato.

Considerando che il terzo quarto del 2021 è stato da record per Alphabet, non si tratta certamente di uno scenario improbabile, dato che $65.1 miliardi di profitto sono stati registrati, ma non ci resterà che vedere in quale modo la situazione si evolverà nel corso dei prossimi mesi.