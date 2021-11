Un asteroide grande come la Torre Eiffel è in rotta verso la Terra. La NASA: “nessuna paura”

L'asteroide 4660 Nereus è in rotta verso la Terra, ma si terrà a debita distanza da noi. La NASA rassicura il pubblico: "non ci sono pericoli".

Un asteroide di dimensioni importanti è in rotta verso la Terra. Nonostante la NASA descriva l’evento come “potenzialmente pericoloso”, l’agenzia invita a rimanere tranquilli. Le eventualità di un impatto con la Terra sono praticamente assenti.

Eh già, perché questo meteorite – grande come la Torre Eiffel – dovrebbe mantenersi ad una distanza di circa 3 milioni di Km dalla Terra. L’evento è atteso per l’11 dicembre. 3 milioni di km possono sembrare un numero spropositato – ed in parte è così -, ma bisogna contestualizzarlo con le distanze immense dello Spazio. Da qui l’interesse – e la cauta preoccupazione – della NASA.

Ad ogni modo, sempre per togliere ogni paura: vi basti pensare che la Terra e la Luna distano tra di loro meno di mezzo milione di km. Nei momenti di maggiore prossimità, Marte dista da noi circa 54,6 milioni di km.

L’asteroide 4660 Nereus è stato scoperto per la prima volta nel 1982 e vista la sua distanza tecnicamente sarebbe possibile mandare una sonda per esplorarlo – anche se non è mai stata programmata una missione del genere. L’asteroide misura 330 metri di larghezza e nel corso dei prossimi decenni tornerà a “visitarci” in molte altre occasioni: sono previsti almeno altri 12 passaggi nel futuro immediato.