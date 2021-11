Star Wars: Rogue Squadron – La produzione del film è sospesa

Il The Hollywood Reporter ha rivelato che la produzione di Star Wars: Rogue Squadron è sospesa a causa degli impegni della regista Patty Jenkins.

Nel 2020 è stata annunciata la produzione di Star Wars: Rogue Squadron, il film tratto dal franchise che avrebbe Patty Jenkins alla regia, ma, secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter, lo sviluppo del lungometraggio è stato sospeso.

Le riprese di Star Wars: Rogue Squadron dovevano partire nel 2022, ma, a causa degli impegni di Patty Jenkins, che tornerà alla regia di Wonder Woman 3, il tutto è stato sospeso e rimandato. La data d’uscita del lungometraggio, ad ora, resta quella del 22 dicembre 2023. Si tratterebbe del primo film della saga di Star Wars ad uscire al cinema dopo la realizzazione della nuova trilogia, che a livello di consensi non ha riscosso il successo sperato.

Ricordiamo che la Lucasfilm avrebbe in produzione anche un lungometraggio di Star Wars con Kevin Feige come produttore, ed un altro in cui alla regia ci sarà Taika Waititi.

Quello che è noto del film è che sarà una storia originale, slegata dal resto dei libri e dei giochi della saga, e dovrebbe avere al centro la squadra d’elite dei piloti ribelli, che a un certo punto furono guidati da Luke Skywalker. Non si sa però a che punto della timeline di Star Wars sarà ambientato, né se è prevista la presenza dello stesso Jedi.