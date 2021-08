Star Wars: Taika Waititi aggiorna sul suo film in progetto

Dopo Free Guy e Thor: Love and Thunder sarà la volta di Star Wars per Taika Waititi: ma a che punto è il progetto? Ecco un piccolo aggiornamento.

La popolarità di Taika Waititi aumenta di giorno in giorno ed è stata un crescendo, negli ultimi anni, dopo Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit. Ora, con Free Guy e The Suicide Squad nei cinema e Thor: Love and Thunder che si avvia lentamente verso l’uscita, non possiamo che domandarci se la sua attenzione sarà catturata (anche) da una certa galassia lontana, lontana in cui ha promesso di ambientare un prossimo film di Star Wars.

È passato infatti diverso tempo sia dall’uscita del finale della prima stagione di The Mandalorian (da lui diretto) sia dall’annuncio del suo incarico da parte di Lucasfilm per una pellicola cinematografica. A che punto siamo coi lavori? Molto iniziali, a quanto pare, ma Waititi pare fiducioso:

Siamo ancora nella fase “EXT. SPACE” [modo gergale per intendere di essere ancora all’incipit, ndr] ma abbiamo una storia. Sono molto entusiasta perché è proprio farina del mio sacco. Nei miei film tendo ad andare attraverso sentieri schietti, come lo sono anche i film della saga. E mi piace prendere bonariamente in giro lo spettatore facendogli pensare “Ah, è così” e poi, invece “Maledizione, mi hai fregato facendomici credere!”.

Nulla di davvero rivelatorio, purtroppo, ma sappiamo che ci tiene e ci sta lavorando e, sicuramente, Lucasfilm non se lo farà scappare. Anche se nel cilindro Taika ha anche tanti altri progetti: Flash Gordon, le storie di Roald Dahl da adattare per Netflix e addirittura Akira, il cui live action americano, tempo fa, è finito tra le sue mani, anche se risulta sempre e comunque di difficile produzione:

Sto ancora provando a farlo. Non mi voglio arrendere.

Chissà come andrà a finire. Certo, Otomo rivisto da Waititi sarebbe qualcosa di incredibile, in un modo o nell’altro.

