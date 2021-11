Oppo Reno 6 Lite in arrivo? Leak anticipa le specifiche

Mentre i fan sono in attesa di scoprire di più in merito ai nuovi telefoni flagship del brand Oppo, la compagnia sarebbe al lavoro su una versione Lite del suo Reno 6, che dovrebbe per fortuna arrivare anche nel nostro paese. Un leak, come riportato sulle pagine di TechRadar, ha svelato le possibili specifiche tecniche del dispositivo in questione, che dovrebbe somigliare all’Oppo F19 uscito in ulteriori mercati ad aprile di quest’anno.

Il telefono dovrebbe avere uno schermo AMOLED FHD+ con una telecamera Punch-Hole con all’interno il sensore per le impronte digitali, assieme a una batteria da 5.000mAh compatibile con la ricarica rapida a 33 W. Il SoC dovrebbe essere uno Snapdragon 662 con 6 GB di RAM fisici e un’aggiunta di ben 5 GB virtuali, mentre per quel riguarda la memoria di archiviazione sembra confermata solamente una versione da 128 GB, la quale verrà probabilmente seguita da altre non appena la compagnia parlerà del device in questione.

[Exclusive] OPPO Reno6 Lite commercial for Europe, confirming design & key specs of the phone. -AMOLED FHD+ Display with Punch-Hole

-5000mAh Battery

-33W Fast Charging

-In-Display Fingerprint Scanner

-Qualcomm Snapdragon processor

-6GB + virtual 5GB RAM, 128GB ROM

(1/2) pic.twitter.com/A5hMRpmadz — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 6, 2021

È possibile che anche per questo telefono Oppo punti a un totale di 3 camere posteriori, una una 48 MP primaria, una 2 MP grandangolare e un sensore Macro da 2 MP, mentre non ci sono ancora dettagli relativi alle specifiche della punch-hole frontale, che probabilmente si presenterà con potenzialità in linea con la fascia media a cui il dispositivo punta.

Va specificato che non si tratta certamente di ipotesi improbabili, visto che le compagnie – fra cui anche Oppo – si trovano spesso a creare delle versioni revisionate dei propri dispositivi, che si tratti di telefoni con leggere implementazioni o di modelli più accessibili, proprio come in questo caso. Restiamo in attesa di novità da parte della compagnia al fine di sapere se le specifiche tecniche suggerite saranno reali, sperando che la data di debutto del nuovo telefono in Italia non sia particolarmente lontana.