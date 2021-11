Ghostbusters: Legacy – Ecco il final trailer del film

A pochi giorni dall’uscita nelle sale cinematografiche di Ghostbusters: Legacy è stato diffuso il final trailer dedicato al lungometraggio che riporterà sul grande schermo i vecchi protagonisti della saga, accompagnati da diverse new entry.

Ecco il final trailer di Ghostbusters: Legacy.

Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman e prodotto da Ivan Reitman, è il nuovo capitolo della saga originale dei Ghostbusters. Nel cast Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Annie Potts, oltre ai veterani Dan Aykroyd, Bill Murray ed Ernie Hudson.

Qui di seguito trovate una breve sinossi del film: Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.

Il nuovo lungometraggio è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, ed arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 18 novembre. Di recente Jason Reitman ha rivelato che il film era in lavorazione già dal 2016, anno in cui uscì il reboot al femminile.

Puoi trovare qui sotto la nostra recensione di Ghostbusters: Legacy: