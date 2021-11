Black Shark 5 con Snapdragon 898 sarebbe vicino al lancio

Sembra che il nuovo smartphone Black Shark 5 con Snapdragon 898 potrebbe essere presto lanciato sul mercato, come suggerito dal leaker Digital Chat Station.

Dopo che lo smartphone da gaming Nubia Red Magic 7 ha ricevuto una certificazione, la quale indica che il dispositivo si proporrà con il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 898, il noto leaker Digital Chat Station ha parlato sulla piattaforma di Weibo di un ulteriore device da gaming che apparentemente monterà al suo interno lo stesso System on a Chip.

Questo dovrebbe infatti offrire performance a dir poco ottime, presentandosi come un vero e proprio nuovo flagship, in grado di fornire potenza anche al nuovo Black Shark 5, telefono da gioco della serie Xiaomi apparentemente alquanto vicino.

Stando a quanto accennato da DCS, il modello del device sarà KTUS-A10, e verrà inclusa la ricarica veloce da oltre 100 W, che considerando i 120 W del Black Shark 4 potrebbe essere anche alquanto più alta, seppur probabilmente sia ancora presto per il debutto sul mercato della tecnologia a 200 W.

Si presume che il telefono in questione avrà 4.500mAh o più di batteria, e che il display sarà un Full HD+ da 144 Hz, sempre ponendo il nuovo telefono in un confronto diretto con il predecessore. Probabilmente, avremo di nuovo a che fare con i trigger integrati e con una nuova tecnologia di raffreddamento dedicata, particolarmente utile per le sessioni di gioco maggiormente intense.