macOS 12 Monterey: Apple risolve il problema che causava il brick dei dispositivi

Il nuovo macOS Monterey è purtroppo stato recentemente “macchiato” da un problema alquanto grave, riportato da diversi utenti in tutto il mondo, i quali hanno confermato che molti dispositivi, anche se si parlava solo di device leggermente vecchi, si fermavano completamente dopo aver effettuato l’aggiornamento.

Vi abbiamo parlato in maniera approfondita della pessima situazione all’interno dell’articolo che trovate a questo link. Dopo aver scoperto del problema, per fortuna Apple ha risolto la situazione in tempi alquanto brevi, e di conseguenza tutti gli utenti possono ora procedere con l’upgrade senza preoccuparsi di eventuali problemi che potrebbero affliggere i propri dispositivi.

Ovviamente, viene da chiedersi cosa succede per chi è stato vittima del grave bug che portava al brick di alcuni dispositivi, e c’è purtroppo da dire che Apple non ha trovato una soluzione globale al problema.

Per fortuna, gli utenti che hanno effettuato l’upgrade e si sono trovati a non poter più utilizzare il proprio dispositivo hanno però modo di contattare l’assistenza di Apple, la quale dovrebbe riuscire a fornire aiuto in tempi brevi, anche se non è ancora chiaro in che modo, e se i device riscontreranno in seguito dei problemi o dovranno essere inviati in riparazione.