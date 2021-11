macOS 12 Monterey: dopo l’update alcuni dispositivi hanno smesso di funzionare.

In seguito all'arrivo di macOS Monterey, alcuni dispositivi del colosso di Cupertino, almeno per quel che concerne i modelli più vecchi, hanno smesso di funzionare.

Nel corso della scorsa settimana, Apple ha ufficialmente rilasciato macOS Monterey, nuova versione di macOS, che però come da poco riportato sulle pagine di MacRumors ha portato con sé diversi problemi.

Nello specifico, pare che l’update non permetta ad alcuni computer più vecchi di accendersi e funzionare come di consueto, stando a diversi report arrivati in rete nel corso degli ultimi giorni. Sembra che l’aggiornamento, il quale chiede agli utenti di riavviare i propri dispositivi, in alcuni casi – per fortuna rari – porti al brick i device, impedendo a questi di accendersi dopo lo spegnimento, un problema a dir poco grave che pare non sia risolvibile con nessuna specifica operazione.

Il tutto riguarda – stando a quel che sappiamo – alcuni MacBook Pro, Mac mini e iMac non usciti da poco, visto che per fortuna gli ultimi modelli non stanno avendo problemi interfacciandosi con il nuovo aggiornamento rilasciato da parte del colosso di Cupertino.

Apple sta attualmente testando macOS 12.1, e l’update dovrebbe essere rilasciato solamente nel giro di qualche settimana, ma speriamo che la compagnia abbia modo di sistemare al meglio la situazione, supportando gli utenti che hanno riscontrato il brick e adoperandosi per fornire delle soluzioni ufficiali.