Google Pixel 6: alcuni telefoni “impazziscono” e chiamano dei contatti casualmente

Alcuni utenti hanno recentemente riportato dei problemi con dei Google Pixel 6, telefoni appena rilasciati dalla compagnia che – com’è ormai normale che sia – si presentano al day one con dei leggeri problemi. Tuttavia, i report questa volta, come spiegato sulle pagine di Gizmochina, sono alquanto numerosi, e non si tratta di una situazione tranquilla.

Nello specifico, pare che alcuni telefoni “decidano” autonomamente di impazzire durante la notte o in momenti in cui non vengono utilizzati, e chiamino diversi contatti sconosciuti. Sembra che il problema derivi da un bug di Google Assistant, il quale apparentemente sta interpretando dei normali rumori come delle richieste di chiamata a dei contatti. Purtroppo però, le vere ragioni dietro quanto sta avvenendo, che può all’effettivo a tratti risultare quasi terrificante (specialmente di notte) potrebbero non risiedere dietro le feature dell’assistente di Google, dato che – stando ad alcune dichiarazioni – anche disabilitandolo si continua a incorrere nel problema in questione.

La compagnia non ha ancora commentato quanto sta avvenendo, ma considerando la gravità del problema e la presenza di moltissimi report in rete che confermando il tutto è possibile che delle dichiarazioni in merito al bug non si facciano attendere molto, o che nel migliore dei casi Google sia già al lavoro su un fix per evitare che la situazione si ripeta.

Restiamo in ogni caso in attesa di informazioni, sperando che il colosso abbia già avviato i lavori al fine di risolvere la situazione con una patch correttiva. Per quel che riguarda tutti i dettagli relativi ai nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro presentati dal colosso, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo dedicato, in cui abbiamo approfondito le varie funzionalità dei dispositivi svelate da parte di Google nel corso dell’evento di lancio avvenuto nel mese di ottobre.