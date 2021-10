Google Pixel 6: tutti i dettagli dall’evento di lancio

I fan in tutto il mondo attendevano ormai da tempo di scoprire di più in merito ai nuovi telefoni Pixel realizzati da Google, i quali sono stati approfonditi nel corso dell’evento di lancio dedicato proprio oggi, 19 ottobre 2021. Il colosso ha finalmente svelato tutti i dettagli mancanti, fra cui anche il prezzo e la data di lancio: il 28 ottobre 2021.

Purtroppo, com’era noto da tempo, sia i Pixel 6 che i Pixel 6 Pro non arriveranno nel nostro paese, visto che il lancio anche in Europa non comprende almeno per il momento l’Italia. Speriamo ovviamente che la compagnia abbia presto modo di tornare sui suoi passi e prepararsi per portare anche nel nostro paese i device in questione. Scopriamo quindi tutti i dettagli confermati.

La conferenza si è aperta con un focus sull’intelligenza artificiale, pensata per personalizzare l’esperienza in base alle preferenze degli utenti grazie al SoC Tensor, che permetterà l’aggiornamento per 5 anni e moltissima sicurezza per gli utenti.

L’unboxing ha mostrato nel dettaglio il dispositivo, con anche varie colorazioni esposte durante la presentazione. Parlando dello smartphone, ci è stato fornito un look approfondito alla Material You di Android 12, con dettagli sui miglioramenti alla fotocamera, alla connettività 5G e alla batteria pronta a durare per l’intera giornata.

Un approfondimento sul Pixel Pro ha invece spiegato come siano presenti 3 camere sul retro, e una grandangolare frontale compatibile con il 4K. Il device ha un display QHD+ da 6,7 pollici con refresh rate adattivo che va dai 10 ai 120Hz. Lo stesso presenta anche 12 GB di RAM, con la batteria più grande di sempre per i telefoni. Parlando del Pixel 6, troviamo invece un pannello da 6,4 pollici con refresh rate di 90 Hz e risoluzione FHD+. In entrambi i casi, troviamo la massima resistenza, vista la presenza del Gorilla Glass Victus.

Parlando dei prezzi, Google ha confermato il prezzo di lancio del Pixel 6, che è adesso preordinabile al prezzo di 599$, cifra che aumenta a 899$ per la versione Pro. È stato confermato anche Google Pixel Pass, che partendo da 45$ al mese per il Pixel 6 e 55$ al mese per il Pixel 6 Pro, permette di ottenere i device con una spesa minore, visto che vengono inclusi diversi abbonamenti, oltre che 200 GB di spazio per Google One.