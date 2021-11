Diabolik: dalla sceneggiatura del film arrivano anche graphic novel e romanzo

Il film dei Manetti Bros. dedicato a Diabolik ha ispirato anche due nuove proposte da libreria: la graphic novel ufficiale e una trasposizione in romanzo.

Il 16 dicembre arriverà nelle sale cinematografiche italiane Diabolik, nuovo live action dedicato al personaggio nato dalla fantasia delle sorelle Giussani; la sceneggiatura del film, ad ogni modo, vedrà la luce anche in due adattamenti cartacei: una graphic novel e un romanzo.

La graphic novel è stata realizzata da Michelangelo La Neve, Mario Gomboli e Rosalia Finocchiaro basandosi sulla sceneggiatura del film, riadattata per il medium fumetto, equilibrando lo stile fumettistico originale e le atmosfere del film.

La parte grafica è stata affidata ai fumettisti Salvatore Cuffari e Giulio Giordano, per le matite e le chine, e a Bianca Burzotta per i colori. La copertina, invece, è del maestro Claudio Villa.

La novelisation, invece, è un romanzo che amplia le vicende del film con un maggior respiro e approfondimento. A realizzarla è stato chiamato Andrea Carlo Cappi, prolifico autore di gialli, thriller e spy story che, tra le moltissime cose, ha anche scritto una serie di romanzi originali con protagonisti Diabolik ed Eva Kant. Ogni capitolo del libro è impreziosito da un’illustrazione inedita di Riccardo Nunziati, mentre la copertina è di Matteo Buffagni.

La graphic novel “Diabolik il Film”, edita da Astorina/Mondadori Oscar Ink, sarà in vendita a dicembre in tutte le librerie e sul sito ufficiale, al prezzo di 19 €. Anche il romanzo, che uscirà nella collana Oscar Absolute, seguirà gli stessi canali di vendita, al prezzo di 13,50 €.

